В Луганске торгуют "отжатой" техникой - СМИ

Как сообщил местный житель, отобранная техника была замечена в магазине "Эльдорадо" на Оборонной, который недавно открылся, передает informator.lg.ua.

Кроме того, по его словам, в луганских магазинах появилась техника, завезенная контрабандой.

Читайте такжеВ Луганске боевики решили брать плату за проезд с пенсионеров

Напомним, недавно также сообщалось, что боевики на базе отжатых открыли сеть магазинов "Первый республиканский супермаркет".

Ранее террористы "Луганской народной республики" провели торжественную раздачу "отжатых" автомобилей семьям погибших.