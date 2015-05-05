В Луганске торгуют "отжатой" техникой - СМИ
23:41, 05 мая 2015Общество
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В так называемой "Луганской народной республике" торгуют изъятой накануне бытовой техникой
В Луганске торгуют "отжатой" техникой / rus-img.com
Как сообщил местный житель, отобранная техника была замечена в магазине "Эльдорадо" на Оборонной, который недавно открылся, передает informator.lg.ua.
Кроме того, по его словам, в луганских магазинах появилась техника, завезенная контрабандой.
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Напомним, недавно также сообщалось, что боевики на базе отжатых открыли сеть магазинов "Первый республиканский супермаркет".
Ранее террористы "Луганской народной республики" провели торжественную раздачу "отжатых" автомобилей семьям погибших.
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