Ил-76 с украинцами на борту вылетел из Непала
21:41, 05 мая 2015Общество
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Самолет Ил-76 Минобороны, который несколько часов ждал разрешения на подачу на посадку людей в аэропорту Катманду, принял пассажиров на борт и вылетел в Киев.
Ил-76 с украинцами на борту вылетел из Катманду / Фото УНИАН
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий. В общей сложности из Непала украинским самолетом вылетело почти 100 человек, включая иностранцев из Грузии, России и других стран.
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Вероятно, борт вынужден будет сделать техническую остановку по дороге в Украину в Дели или Баку для дозаправки и отдыха экипажа. Окончательное решение о месте остановки остается за командиром самолета.
Одного украинца, которого ранее нашли под завалами, запретили перевозить непальские врачи, он остается в больнице Катманду.
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