Ил-76 с украинцами на борту вылетел из Непала

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий. В общей сложности из Непала украинским самолетом вылетело почти 100 человек, включая иностранцев из Грузии, России и других стран.

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Вероятно, борт вынужден будет сделать техническую остановку по дороге в Украину в Дели или Баку для дозаправки и отдыха экипажа. Окончательное решение о месте остановки остается за командиром самолета.

Одного украинца, которого ранее нашли под завалами, запретили перевозить непальские врачи, он остается в больнице Катманду.