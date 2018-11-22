Рада разрешила штрафовать водителей на 51 тысячу гривень за езду в нетрезвом виде

Верховная Рада приняла закон об уголовном проступке, который предусматривает основное наказание в виде штрафа в размере до трех тысяч необлагаемых минимумов.

Верховная Рада ужесточила ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

За законопроект 7279-д, которым вносились изменения, 22 ноября проголосовали 239 народных депутатов, пишет УП.

В частности, статья 286-1 проекта закона об управлении транспортом в состоянии опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции за рулем предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тысяч гривен (1000 необлагаемых минимумов доходов граждан) до 34 тысяч гривен (2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением прав на срок до 3 лет.

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Также в окончательной редакции законопроекта говорится, что те же действия, совершенные повторно, - наказываются штрафом в 51 тысячу гривен (3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением права управления на срок от 2 до 3 лет.

Ранее нетрезвое вождение каралось штрафом в 10200 гривень и лишением прав на 1 год. Те же действия совершенные повторно в период 5 лет наказывались штрафом в 40200 гривень и лишением прав на 10 лет.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений» (№7279-д).

Законом вводится институт уголовных проступков путем внесения изменений в действующий Уголовный кодекс Украины. Уголовным проступком определено деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривень) или другое наказание, не связанное с лишением свободы.