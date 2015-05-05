Абромавичус занялся развитием туризма в Украине

Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус назначил секретаря комитета по вопросам отельного бизнеса и туризма Американской торговой палаты Алексея Евченко и президента ассоциации «Туризм Одессы» Ивана Липтугу советниками по вопросам туризма, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

«Министр Абромавичус провел встречи с кандидатами на должность, чтобы лично подобрать человека, который сделает Украину максимально привлекательной для туристов. По итогам встречи министр выбрал себе двух советников - Алексея Евченко и Ивана Липтугу, хорошо известных практиков туристической отрасли», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что основной задачей новых советников будет разработка и реализация нового видения украинской туристической отрасли.

Сообщается, что советники будут работать в министерстве на общественных началах.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли 10 марта сформировало комиссию, которая рассмотрела 30 кандидатур на должность советника министра по вопросам туризма.

Согласно условиям конкурса на замещение должности, кандидаты презентуют комиссии проекты развития туристической отрасли, которые будут представлены к общественному обсуждению.

В декабре прошлого года Кабмин уволил заместителя министра экономразвития – торгового представителя Валерия Пятницкого. В феврале были уволены заместители министра Роман Качур и Игорь Веремий. Новым заместителями были назначены Руслан Корж и Максим Нефедов.