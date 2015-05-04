В центре Мариуполя загорелось производственное помещение (фото)

В центре Мариуполя серьезный пожар - загорелось помещение производства пенопласта.

Об этом сообщает сайт города Мариуполя 0629. "Только что жители центральной части Мариуполя увидели в небе над городом густой черный дым", - сообщает интернет-издание. Как удалось узнать, на ул. Митрополитской горит производственное помещение фирмы, занимающейся пенопластом. Очаг возгорания - кровля, часть которой уже полностью выгорела. Ликвидацией возгорания занимаются спасатели.

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