В центре Мариуполя загорелось производственное помещение (фото)

18:59, 04 мая 2015
Общество
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 В центре Мариуполя серьезный пожар - загорелось помещение производства пенопласта.

0629.com.ua

Об этом сообщает сайт города Мариуполя 0629. "Только что жители центральной части Мариуполя увидели в небе над городом густой черный дым", - сообщает интернет-издание.

0629.com.ua

Как удалось узнать, на ул. Митрополитской горит производственное помещение фирмы, занимающейся пенопластом.

Очаг возгорания - кровля, часть которой уже полностью выгорела.

Ликвидацией возгорания занимаются спасатели.

0629.com.ua

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