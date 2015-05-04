В центре Мариуполя загорелось производственное помещение (фото)
18:59, 04 мая 2015Общество
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В центре Мариуполя серьезный пожар - загорелось помещение производства пенопласта.
Загорелось помещение производства пенопласта. \ фото 0629.com.ua
Об этом сообщает сайт города Мариуполя 0629. "Только что жители центральной части Мариуполя увидели в небе над городом густой черный дым", - сообщает интернет-издание.
Очаг возгорания - кровля, часть которой уже полностью выгорела \ фотоо 0629.com.ua
Как удалось узнать, на ул. Митрополитской горит производственное помещение фирмы, занимающейся пенопластом.
Очаг возгорания - кровля, часть которой уже полностью выгорела.
Ликвидацией возгорания занимаются спасатели.
Ликвидацией возгорания занимаются спасатели \ фото 0629.com.ua
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