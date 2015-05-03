В зоне АТО проведут пробег автомобильной техники времен Второй мировой войны

В пробеге примет участие техника одного из военно-исторических клубов, а именно два мотоцикла М72, грузовик ГАЗ-63 и внедорожник Volkswagen Kubelwagen, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Исторические автомобили проедут через города Славянск (5 мая), Краматорск (5 мая), Красноармейск (6 мая), Зеленое Поле (6 мая), Волноваха (7 мая) и Мариуполь (8-9 мая).

В ходе военно-патриотической акции состоится возложение цветов к могилам неизвестного солдата, информирование жителей Донецкой и Луганской областей о вкладе украинского народа в победу над немецкими захватчиками, праздничные музыкальные выступления для ветеранов – участников войны, которые проживают в зоне АТО.

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В праздничных мероприятиях примут активное участие военнослужащие, которые выполняют задания в районе АТО.

Пробег начнется 5 мая с демонстрации техники и муляжей оружия в селе Маяки Славянского района Донецкой области, где в этот день будет проходить церемония перезахоронения останков 44 неизвестных воинов 12-й и 6-й армий, а также 3-й и 8-й гвардейских армий, которые погибли в боях в районе города Славянск в 1941-1943 годах. Останки погибших воинов были обнаружены ассоциацией исследователей военно-исторического наследия “Плацдарм” в 2013 году.