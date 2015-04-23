СМИ: В Славянске на горе Карачун восстанавливают телевышку

Это Артёмовск, Краматорск и Славянск и прилегающие к ним районы, сообщает Деловой Славянск со ссылкой на DonPress.

В данный момент монтируется полевая вышка, предоставленная военными, на которой будут установлены передатчики. Военные также взяли важный технический объект под охрану.

Однако возможности восстановить вещание украинских каналов на всю область пока не получится - нет технических возможностей.

Одновременно в Краматорске наращивает творческий потенциал возобновившая работу Донецкая областная государственная телерадиокомпания (ДОГТРК) - в эфир выйдут не только центральные каналы Украины, но и областное телевидение с местными новостями и телепередачами.

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1 июля 2014 года, за четыре дня до освобождения Славянска, после очередного минометного обстрела террористов вышка обрушилась.

8 июля Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) сообщил о готовности провести восстановительные работы телебашни в Краматорске Донецкой области, которая упала в результате обстрела террористами, только после разминирования здания станции и прилегающей территории.

5 августа сообщалось, что специалисты на горе Карачун работают над восстановлением трансляции украинских телеканалов.