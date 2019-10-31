Польская церковь не захотела признавать ПЦУ

Таким образом ПАПЦ подтвердила свою позицию относительно ПЦУ, озвученную еще 2 апреля 2019 года.

Польская автокефальная православная церковь решила не признавать Православную церковь Украины.

Об этом 31 октября говорится в сообщении ПАПЦ по итогам Собора архиепископов в Варшаве, пишет ТСН.

Польская церковь поддерживает автокефалию ПЦУ, которая "опирается на догматически-канонические нормы, а не действия раскольников".

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"Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии Церкви в Украине, которая будет опираться на догматически-канонические нормы всей Церкви, а не на группу раскольников. Отступники от науки святой Церкви не могут представлять здоровый церковный организм, поскольку это нарушает евхаристическое единство православия", - говорится в заявлении Польской церкви.

Как сообщалось, 12 октября этого года на Священном синоде Элладской церкви рассматривался вопрос о церковной ситуации в Украине. Греческое духовенство абсолютным большинством голосов поддержало новую Православную церковь Украины, несмотря на давление и шантаж со стороны РПЦ. 19 октября имя митрополита Епифания, как предстоятеля признанной автокефальной церкви Украины, было объявлено в храмах Греции.