На полиграфкомбинате "Украина" объяснили задержки в изготовлении биометрических паспортов

Государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» сделало официальное заявление в связи с информацией Государственной миграционной службы Украины о задержках в оформлении биометрических паспортов.

Представители предприятия отмечают, что все бланки, заказанные ГМС Украины будут персонализированы без задержки. В то же время уточняется, что существуют проблемы иного характера в сотрудничестве полиграфкомбината и ДМС.

"В связи с заявлением Государственной миграционной службы Украины относительно задержки в оформлении загранпаспортов вследствие поломки лазерного оборудования государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг", сообщаем следующее.

Согласно существующему регламенту взаимодействия между Полиграфкомбинатом "Украина" и ГТС Украины, ГТС Украины было сообщено о временном выходе из строя одной из автоматизированных линий лазерной гравировки. Полиграфкомбинат "Украина" продолжает изготавливать паспортные документы, ограничения мощности изготовления паспортных документов в 4-4,5 тыс. документов будет существовать 2-3 дня. Тем более, что все бланки, заказанные ГМС Украины будут персонализированы без задержки.

В то же время, 16.03.2015 Полиграфкомбинат "Украина" направил в адрес ГМС Украины проект договора на поставку следующей партии паспортных документов по цене 304,32 грн. с НДС за персонализированный бланк паспорта для выезда за границу, который содержит бесконтактный электронный носитель и 238,32 грн. с НДС за персонализированный бланк паспорта для выезда за границу без бесконтактного электронного носителя. Повышение стоимости бланков документов состоялось на 16% (примерно 40 грн.) и обусловлено объективными экономическими факторами, девальвацией национальной валюты с начала года на 49% и введением импортного сбора в размере 5% стоимости материалов.

ГТС Украины не подписывает договор, мотивируя тем, что повышение цены на бланки паспортов повлечет "значительное социальное напряжение в обществе". В то же время, предприятие ДМС Украины – ГП "Документ" с 10 марта 2015 подняло стоимость своих "консультационных" услуг на 100,00 грн. и их размер составляет 350,00 грн. И на эти услуги никоим образом не влияют курсы валюты. При этом, стоимость админуслуг ДМС Украины, бланка и его персонализации вместе составляет 348,15 грн.

Полиграфкомбинат "Украина" считает такой подход "государственных деятелей" ДМС Украины беспринципным. Считаем, что такая "забота" о гражданах Украины является карикатурной. Неподписание ДМС Украины договора направлено на создание искусственного дефицита документов, а обнародование письма Полиграфкомбината "Украина" относительно временных технических сложностей является очередной попыткой ДМС Украины свалить вину за собственное бездействие на Полиграфкомбинат "Украина" .