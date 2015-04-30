Спикер Рады подписал закон об открытии архивов КГБ

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман подписал закон "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", передает Зеркало недели со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Закон направлен на подпись президенту Петру Порошенко. Верховная Рада приняла этот закон 9 апреля. Правительственный законопроект №2540 поддержал 261 депутат.

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Закон предусматривает, что архивные документы будут переданы из ведения спецслужб в Институт национальной памяти. Как отметил ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, подобные законы действуют на территории всех посткоммунистических стран, и принятие этого закона является выполнением рекомендаций Комитета министров Совета Европы относительно Украины еще от 2000 года.

Ранее глава Национального института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что только в СБУ подлежат рассекречиванию 800 тыс. дел КГБ.