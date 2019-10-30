В Киеве в транспорте цинично оскорбили украинских воинов - соцсети

Инцидент в троллейбусе произошел 29 октября.

В одном из троллейбусов Киева пассажирки пенсионного возраста назвали защитников Украины, воюющих с российскими оккупантами на Донбассе, "убийцами".

О циничном инциденте на своей странице в Facebook рассказал ветеран ООС Александр Морозов.

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"Утро. Киев. 29.10.2019. Обычный рабочий день. Обычный маршрут. Обычный 38 троллейбус, с Арсенальной до Печерской. Обычный ты. Обычные люди рядом. Обычные женщины пенсионного возраста, которые больше всех навоевали", – поделился он рассказом.

Бывший десантник выразил возмущение словами женщин и привел их диалог:

"– Вот что вы думаете по поводу того, что войну там у них закончат?

– Да что тут думать, это же чей-то бизнес...

– Ну, да, все будет сразу хорошо у всех, только непонятно пока, что с этими нашими "убийцами" делать... Вы бы что сделали?

– Да что, собрать всех их в кучу, и пусть отстраивают то, что разрушили, пусть вернут все, что награбили!".

Ранее в Днепре водитель маршрутного такси № 146 оскорбил ветерана АТО, бойца 93-й бригады Владислава Сологуба, который хотел воспользоваться правом льготного проезда.