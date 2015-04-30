Киностудии изменят промокампании фильмов-катастроф из-за землетрясения в Непале

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

По словам представителя Warner Bros. Пола МакГуайра, компания хочет быть уверена, что не оскорбит чувства людей, пострадавших в результате этого стихийного бедствия. Премьера картины, главные роли в которой сыграли Дуэйн Скала Джонсон и Карла Гуджино, намечена на 29 мая.

В центре сюжета «Разлома Сан-Андреас» — мощное землетрясение, которое происходит в Калифорнии и разрушает Лос-Анджелес и Сан-Франциско. По словам МакГуайра, в промо фильма будет включена информация о том, как вести себя в условиях природной катастрофы, а также призыв поддержать пострадавших в Непале.

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Кроме того, изменения ждут и промокампанию фильма «Эверест», который студия Universal планирует выпустить в сентябре. Экранизация основанной на реальных событиях книги Джона Кракауэра рассказывает о гималайской экспедиции 1996 года, которая закончилась трагедией из-за сильного шторма.

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале 25 апреля. За первыми подземными толчками последовало порядка 100 афтершоков, самый мощный из которых — магнитудой 6,7 — был зафиксирован 26 апреля. В катастрофе погибло более пяти тысяч человек.