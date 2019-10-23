На Днепропетровщине нашли малыша, которого ночью искали 300 правоохранителей, волонтеры и водолазы

Ребенка госпитализировали в больницу.

На Днепропетровщине нашли 2-летнего малыша, который вечером 22 октября исчез из дома. Мальчик оказался в овраге и не смог из него вылезти.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

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Малыша искали более 10 часов, а к поискам присоединились 50 полицейских, 150 курсантов университета внутренних дел, 100 нацгвардийцев, волонтеры и местные жители. Вскоре ребенка начали искать водолазы; проводили аеророзведку.

В овраге мальчика заметил полицейский уголовного розыска. В полиции предполагают, что ребенок упал в овраг и не смог самостоятельно выбраться.

Ребенка госпитализировали в больницу.

Как сообщал УНИАН, в сети показали, чем кормят маленьких детей в садиках оккупированного Донецка. Детям предлагают хлеб и кашу в больших количествах, а про мясо и рыбу речь вообще не идет. Молочные продукты в меню также отсутствуют.