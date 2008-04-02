Черновецкий обещает вместо строительства на Пейзажной аллее разбить сквер

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ собирается сегодня подписать распоряжение «О сохранении исторического ореола и запрете строительства в переулке Десятинном и Пейзажной аллее».

Об этом он сообщил сегодня, выезжая на Пейзажную аллею для встречи с местными жителями, которые выступают против застройки этой территории.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что занимается этим вопросом лично. По его информации, решение Киевсовета, которым был отменен землеотвод застройщику, было принято еще в 2006 году, когда он только стал мэром Киева.

«Но к большому сожалению продажные суды сегодня решают вопросы как хотят. Конечно, у инвестора-депутата Верховной Рады на много больше денег, чем у представителя общественной организации, который хочет посадить тут деревце. И понятное дело, что ни одно такое решение в суде без денег не решается», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. В тоже время своим распоряжением он собирается остановить застройщика, и уже 7 апреля пообещал прессе и местным жителям, что сам лично посадит на месте запланированного строительства первое дерево будущего сквера.

Он также сказал, что в Киеве на сегодня выявлено около 30 земельных участков, по которым необходимо принять решение об отмене землеотводов и остановке строительных работ. Он напомнил о предыдущем своем распоряжении относительно остановки строительства на территории Октябрьской больницы. Но на просьбу журналистов назвать дату, когда было подписано это распоряжение, не смог ее назвать, однако сказал, что это было «не очень давно». На вопрос нужно ли решение Киевсовета в связи с отменой землеотвода, мэр столицы сказал: «Нет, ничего не нужно». Я обратился к Юлии Владимировне (премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО), попросил, чтобы она успокоила своего депутата господина КУРОВСКОГО. Сегодня прошу, чтобы она успокоила другого своего депутата. Потому что вся ответственность ложится на ее политическую силу».

В разговоре с прессой он также сказал, что не отбрасывает вероятности проведения сессии Киевсовета до даты проведения внеочередных выборов в Киеве. «Я думаю, что, скорее всего, будет», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, отвечая на вопрос будет ли сессия Киевсовета.