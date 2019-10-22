Пресс-анонс: Медийный марафон «Равенство в политике» состоится в Киеве 25 октября

Когда: 25 октября, 11.00-18.30

Где: м. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 12, Национальный музей Тараса Шевченко

25 октября 2019 года состоится Медийный Марафон “Равенство в политике”, посвященный обсуждению равного доступа к участию в политике женщин и мужчин на всех уровнях и направлен на поощрение публичного диалога относительно преимуществ гендерного равенства в политике.

Более 100 лидеров и лидеров мнений, представителей и представительниц политикума национального и регионального уровня, правительства, сми и общественных организаций соберутся, чтобы подискутировать о том:

1. Какие барьеры и возможности существуют для женщин на пути к успешной политической карьеры;

2. Как обеспечить постоянство достижений в сфере гендерного равенства во власти;

3. Какие инструменты оценки гендерного равенства существуют на местном уровне;

4. Каким образом медиа могут приобщиться к адвокации гендерного равенства.

К обсуждению вопросов гендерного равенства в политике на Медийном марафоне присоединятся:

· Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины,

· Иванна Климпуш-Цинцадзе, Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом,

· Светлана Войцеховская, народный депутат VIII созыва,

· Инна Совсун, народный депутат VIII созыва,

· Роксолана Пидласа, народный депутат VIII созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития,

· Марина Хонда, заместитель председателя КГГА,

· Марина Матковская, основательница общественной организации "ДієVO",

· Фрил, рэпер, амбассадор общественно-просветительской кампании “Услышать друг друга”,

· Леся Ганжа, редактор сайта “Женщины — это 50% успеха Украины”,

· Ирина Славинская, гендерная координатор кампании “Уважение. Кампания против сексизма в сми и политике”,

· Наталья Васюра, редактор журнала “l'officiel Украина”,

· Роман Винтонив, Телевидение Торонто.

Во время мероприятия состоится интерактивная панель с участием местных лидеров, которые планируют участвовать в выборах, и презентация медиа-проектов в поддержку темы гендерного равенства в политике и общественной жизни.

Следите за ходом Медийного Марафона “Равенство в политике” на страницах “Женщины — это 50% успеха Украины” в Facebook и на канале YouTube (онлайн-трансляция будет доступна на английском языке).

Медийный марафон “Равенство в политике” организует Национальный Демократический Институт Международных Отношений (НДИ) благодаря щедрой поддержке американского народа через Агентство США по международному развитию (USAID Ukraine), британского народа через Фонд развития эффективного управления Великобритании, Швеции и канадского народа через Посольства Канады в Украине.

Национальный Демократический Институт (НДИ) является некоммерческой, неправительственной организацией, которая работает ради усиления демократических институтов во всем мире путем привлечения гражданского общества, способствуя открытости и подотчетности власти.

Приглашаем представителей и представительниц медиа приобщиться к освещению мероприятия и аккредитоваться до 16:00, 24 октября по электронному адресу office@makoro.works или по телефону +38 067 401 5518 (Елизавета Микула).