Раде предлагают создать "реестр секса" в виде мобильного приложения

Добровольно зарегистрированным парам предлагают гарантировать бесплатные презервативы и лечение венерических заболеваний.

В Комитет Верховной Рады по правам человека поступило письменное предложение создать государственный добровольный реестр лиц, которые начали половую жизнь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от «Слуги народа» Ирина Суслова.

Такую инициативу нардеп назвала «чудо-предложением».

Читайте такжеВ "Слуге народа" пообещали легализировать каннабис«И тут я сижу и думаю, кто должен быть разработчиком такого реестра, держателем, как сохранить и защитить данные, которые будут туда поступать... Предлагаю предоставить право каждому гражданину быть субъектом законодательной инициативы, как говорят: лишь бы дурость каждого была видна, а что?» – отметила она.

Автором предложения является киевлянин Андрей Хилько. На своей странице в Facebook он пояснил, что именно предлагает.

«Добровольный реестр начала личных интимных отношений – «реестр секса», если коротко. Целью реестра является побуждение, поддержка граждан в создании и развитии здоровой семьи, безопасной интимной жизни. Способ – мобильное приложение который предусматривает добровольную регистрацию «начала отношений», с внесением исключительно ФИО, даты рождения, действующего мобильного контакта. Отображение «пара» активируется когда оба партнера подтверждают смс-кодами свою регистрацию», – отметил он.

По мнению инициатора, социальными функциями такого реестра будет, в частности, «предотвращение сексуального насилия в отношении женщин»; «защита граждан от «нечистых» половых партнеров, которые не намерены создавать семью»; «уменьшение количества случаев педофилии».

Предлагается, чтобы парам, которые добровольно зарегистрировались, государство предоставляло: возможность бесплатного лечения венерических заболеваний, бесплатные средства контрацепции; поддержку психологов; бесплатные лекции о создании семьи; бесплатные семинары по планированию беременности; неотложные следственные действия в случае изнасилования или насилия; защита отношений граждан нетрадиционной сексуальной ориентации; углубленную консультативную работу и помощь.

При этом, по словам Андрея Хилько, данные из реестра смогут быть разглашены только в суде в случае расследования уголовного производства.