Организаторы "Евровидения" согласились с новыми правилами Украины по отбору участников

Европейский вещательный союз согласен, что каждая страна-участница "Евровидения" устанавливает собственные правила отбора на конкурс.

В Европейском вещательном союзе не видят проблемы в том, что Национальная общественная телекомпания Украины запретила выступать в России участникам отбора для участия в песенном конкурсе "Евровидение".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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"Каждый вещатель, который участвует (в "Евровидении" - УНИАН), индивидуально несет ответственность за отбор своего артиста на песенный конкурс "Евровидение", - отметили в союзе.

Организаторы "Евровидения" добавили, что общими для всех стран являются два правила по отбору артистов: достижение ими 16-летнего возраста к моменту финала конкурса, а также - представление одним артистом не более одной страны на каждом отдельном конкурсе.

Как сообщал УНИАН, НСТУ приняла новые правила проведения в Украине национального отбора для участия в песенном конкурсе. Теперь участником национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не выступал в РФ с 2014 года и не планирует во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию аннексированного Крыма с нарушением законодательства Украины.