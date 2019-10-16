Социальный проект "Epikur life school" меняет стандарты детского образования

Бренд «Эпикур» продолжает внедрять социально-ответственные проекты в своей деятельности. Два года назад история компании началась с выращивания натуральной курятины без антибиотиков и активной пропаганды здорового образа жизни. А сегодня компания уже выступает инициатором петиции о запрете бесконтрольного использования антибиотиков в сельском хозяйстве и вводит современные образовательные проекты в учебных заведениях.

Пилотный проект «Epikur life school» стартовал в детсадах и школах Владимир-Волынского - города, где находятся производственные мощности «Эпикур» и живет со своими семьями около 1000 сотрудников птицефабрики.

Предприятие выступило с предложением помочь садам и школам внедрить современное обучение уже сейчас, не дожидаясь правительственных реформ.

Цель социально-образовательного проекта подготовить ребенка к взрослой и здоровой жизни, помочь садикам и школам стать местом, где ребенок становится автором своего будущего. Также предоставить родителям полезные знания и необходимые навыки для воспитания ребенка.

Образовательный проект базируется на принципах инновационной корпоративной культуры Epikur, которая сочетает в себе инструменты SCRUM, культуру полезного питания и занятий спортом. Дополняет такие принципы стремление к постоянному обучению и открытость к новому..

Благодаря этой программе родители и дети получают полезный опыт и улучшают взаимоотношения между собой.

Среди первых заведений, принявших предложение Эпикур был педагогический коллектив здо №8 «Вышиванка», который уже участвовал в международной конференции демократического образования IDEC и сотрудничает с международной образовательной компанией DEC education.

«Мы начали этот социальный проект, чтобы помочь детсадам и школам стать местом, где ребенок становится автором своей жизни, где можно ошибаться, пробовать снова и не бояться перемен". Местом, которое отвечает реалиям современного мира и идет в ногу со временем ". Местом не в столице или городе миллионнике, а в небольшом, но прекрасном городе Владимир-Волынский, где расположено производство Epikur и где живет более тысячи членов #EpikurTeam и их семей »- написал на своей странице в социальной сети управляющий акционер Эпикур, Алексей Коваленко

«Наше сотрудничество с учебными заведениями Владимир-Волынского района продолжается довольно давно. И проект «Epikur life school» - это принципиально новый уровень социально-образовательного проекта, который позволит не только улучшить детсад «Вышиванка», но и впоследствии изменить образовательную среду Волыни, благодаря современным принципам обучения », - добавляет куратор проекта от Эпикур, Тарас Васив.

Команда "Epikur" нацелена на долгосрочные отношения с партнерами, клиентами и учебными заведениями, которые основаны на принципах надежности и порядочности. И призывает учебные заведения присоединиться к проекту Epikur life school, чтобы улучшить систему обучения наших детей и их будущее!

Для справки: IDEC 18 лет успешно работает в сфере образования. Компания сотрудничает с лучшими зарубежными школами и высшими учебными заведениями. Ежегодно обучают более 2000 детей в школах английского языка, в образовательной лаборатории DEC lab, а также в инновационных англоязычных лагерях в Украине и Испании.

В сентябре 2017 года открыли первую школу полного дня, в которую вложили весь свой опыт, знания и новейшие методики со всего мира. В DEC life school центром внимания является ребенок, его интересы, таланты и запрос на знания. Они знают, как не только дать ему образование, которое пригодится во взрослой жизни, но и как сделать ребенка счастливым уже сейчас.