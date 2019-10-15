Зимнее время: когда и как правильно перевести стрелки часов

Ежегодно в середине осени в Украине состоится перевод часов на зимнее время. Перевести стрелки часов нужно будет на один час назад. Рассказываем, когда это произойдет.

Переход на зимнее время в 2019 году в Украине традиционно состоится в последнее воскресенье октября – в ночь на 27 октября. Когда нужно переводить часы на зимнее время – дальше в материале.

В ночь с 26 на 27 октября в 4 часа утра стрелки часов нужно перевести на час назад.

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Умные устройства, подключенные к интернету, сделают это сами, некоторые часы – автоматически, остальным же придется сделать все вручную. Ну, и приготовиться к тому, что некоторые из ваших знакомых забудут это сделать и обязательно опоздают. На час. Или два.

При этом особое внимание стоит обратить тем, кто уже запланировал поездку на железнодорожном или авиатранспорте.

Ученые утверждают, что человеческий организм переносит гораздо легче переход на зимнее время, чем на летнее. Хотя, лишний час сна и все такое, вроде бы, и должны говорить об обратном. Дело в том, что человеку трудно привыкнуть к новому режиму. В случае перехода на зимнее время возможно ухудшение самочувствия, снижение иммунитета и нарушение сна. А на адаптацию нужно минимум неделю.

Зачем переводить часы

Переход на летнее и зимнее время впервые ввели в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР начали переводить стрелки часов впервые только в 1981 году.

Сейчас более 110 стран мира переходят на "летнее" и "зимнее" время. А вот не переводит часы в целом аж 161 страна, а именно: Гвинея, Вьетнам, Алжир, Афганистан, Ангола, Китай, Россия, Кения, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Тунис, Перу, Япония, Южная Корея, Северная Корея, Филиппины, Пакистан и другие.

В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.

Считается, что переход на зимнее время/летнее время экономит электроэнергию. Правда при этом страдает человеческий организм. Так, при переходе на зимнее время возможны ухудшение самочувствия, к примеру, может ухудшится сон и снизиться иммунитет.

Перевод часов на зимнее время 2019: видео