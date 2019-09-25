Когда в Украине переводят часы на зимнее время: дата и как пережить

Стрелки часов в октябре переводят на час назад.

В октябре в Украине традиционно состоится переход на зимнее время. УНИАН расскажет Вам, когда это произойдет и как пережить такие перемены без стресса для организма.

Когда переводят часы в Украине на зимнее время в 2019 году

По традиции, в последнее воскресенье октября 2019-го в Украине состоится переход на зимнее время. В ночь с 26 на 27 октября в 4:00 стрелки часов нужно будет перевести на час назад – на 3:00. Таким образом, в этот день мы будем спать дольше.

Современные гаджеты, к примеру, смартфоны, компьютеры, планшеты самостоятельно переведут часы на зимнее время, что облегчает жизнь многим пользователям.

Главная причина перевода часов дважды в год – экономия электроэнергии.

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Переход на зимнее время: как перевод часов влияет на организм человека и как это пережить

В случае перехода на зимнее время возможны ухудшение самочувствия, снижение иммунитета и нарушение сна. Поэтому на адаптацию нужна минимум неделя.

Как минимум одну неделю после перевода часов большинство украинцев жалуются на недомогание, головные боли, утомляемость и депрессивное настроение.

Поэтому за неделю до перевода часов на зимнее время не рекомендуется браться за интенсивные виды тренировок. Медики советуют в целом снизить физические нагрузки, чтобы избежать переутомления.

Накануне перевода часов старайтесь не задерживаться на работе, отказаться от тяжелых видов деятельности.

Старайтесь на протяжении недели до перехода на зимнее время отходить ко сну на 15 минут позже.

Также желательно исключить из рациона жирную пищу и алкоголь, пить больше воды и травяного чая.

Как минимум за час до сна рекомендуется отказаться от использования гаджетов.

Поскольку осенью иммунитет ослаблен, стоит включить в свой рацион побольше овощей и фруктов.

В солнечный день рекомендовано гулять на улице хотя бы 15 минут в день для пополнения запасов витамина D. Также полезными будут прогулки перед сном.

Теплая ванна, массаж или медитация вечером снимают напряжение, усталость, помогают быстро заснуть и проснуться на следующий день полностью отдохнувшим.