Возле Офиса президента проходит митинг против разведения войск на Донбассе

Активисты убеждены, что разведение войск приведет к продвижению российских оккупантов вперед.

На улице Банковой возле здания Офиса президента более 100 человек участвуют в митинге с требованием к главе государства Владимиру Зеленскому не допустить разведения войск на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты возле Офиса президента установили большой баннер "Движение сопротивления капитуляции. Мир после победы".

Активисты подчеркивают, что нельзя допустить капитуляции и сдачи украинских земель, и поэтому они выступают против разведения сил от линии разграничения в Петровском и Золотом.

В собрании принимают участие жители прифронтовой зоны, переселенцы из Донбасса и участники боевых действий.

"Сегодня мы пришли требовать от гаранта Конституции не допустить разведения, а фактически отступления украинских войск из Золотого, Петровского и других населенных пунктов, в которых по плану Путина планируется отвести наши войска", - заявили организаторы акции.

Они подчеркивают, что требуют вывода российских войск с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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Участники собрания скандируют лозунг "Нет разведению войск".

По их убеждению, после разведения, территории, с которых уйдут украинские военные будут заняты российскими оккупантами.

Председатель Украинского народного совета Луганщины и Донетчины Святослав Федорчук заявил: "Эта опасность касается не жителей Катериновки или Покровского, не Станицы Луганской или маленького Золотого, - она касается каждого украинца. Каждый метр земли, который будет отдан там, рано или поздно станет десятками метров вперед ближе к Киеву, ближе ко Львову, и мы не можем позволить себе такой роскоши, чтобы верить врагу на слово".

Активисты выступают за то, чтобы позиция Зеленского на международных переговорах учитывала ряд позиций. В частности, что Россия как агрессор должна возместить все последствия войны и оккупации, Донбасс и Крым могут вернуться в состав Украины только вместе и без "особых статусов", а также, что условием мира не может стать отказ Украины от Организации североатлантического договора (НАТО) и Европейского Союза.

На митинге выступают активисты и жители Донбасса. Акция проходит спокойно. За порядком наблюдают сотрудники Национальной полиции.