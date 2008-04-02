Жигули сбили инспектора ГАИ, который находился на посту
12:41, 02 апреля 2008Общество
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Инцидент в Полтавской области
В городе Лубны Полтавской области водитель автомобиля ВАЗ сбил инспектора Госавтоинспекции, который находился на посту.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Полтавской облгосадминистрации, ДТП произошло вчера вечером.
Сотрудник ГАИ, инспектор взвода патрульной службы, 23-летний сержант милиции с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирован.
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