Жигули сбили инспектора ГАИ, который находился на посту

В городе Лубны Полтавской области водитель автомобиля ВАЗ сбил инспектора Госавтоинспекции, который находился на посту.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Полтавской облгосадминистрации, ДТП произошло вчера вечером.

Сотрудник ГАИ, инспектор взвода патрульной службы, 23-летний сержант милиции с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирован.