Акция в Золотом: полиция сообщила о двух задержанных и 6 изъятых ружей

Правоохранители заявляют, что ситуация под контролем.

Полиция Луганской области сообщила, что задержала двух военных и изъяла до десятка единиц огнестрельного оружия на блокпосте в Кременном.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации ГУНП в Луганской области.

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Отмечается, что утром 9 октября до блокпоста в Кременное подъехало 25 автомобилей с участниками акции «Последний блокпост». Колонна протестующих двигалась к Золотому, где должна была предотвратить разведению войск.

Вследствие спора между сотрудниками «Миротворца» и военными правоохранители задержали водителя одного из автомобилей, который наехал на ногу полицейскому, и еще одного участника колонны, находившегося в розыске.

Кроме того, сотрудниками полиции изъято 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия, которое после проверки вернут владельцам.

Сейчас ситуация находится под контролем.

Сегодня, 9 октября, в Кременном произошла стычка между правоохранителями и военными, поскольку полиция не хотела пропускать колонну участников к Золотому. В результате инцидента травмировали одного полицейского и спровоцировали километровые пробки на самом блокпосте. Вскоре военных пропустили.

Как сообщал УНИАН, 7 октября активисты партии «Национальный корпус» решили организовать свой блокпост в районе населенного пункта Золотое в Луганской области на время разведения войск.

Лидер организации Андрей Билецкий заявил, что власть хочет оставить жителей населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская без прикрытия, «принести в жертву «ЛДНР», поэтому ветераны, которые воевали на Донбассе в 2014 году, приехали в район Золотого и планируют остаться на блокпосту на время разведения войск. Кроме того, активисты партии и сторонники движения организовали автопробег в поддержку Украины.