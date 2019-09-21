На админгранице с оккупированным Крымом из-за ремонта закроют для автомобилей один из КПВВ

Все автомобили с контрольного пункта въезда-выезда «Каланчак» будут перенаправляться на КПВВ «Чаплинка», где оформление будет осуществляться в штатном режиме.

Через контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» на админгранице с временно оккупированной территорией Крыма с понедельника, 23 сентября, в связи с проведением строительных работ не будут пропускать автомобили.

Об этом Азово-Черноморское Региональное управление Госпогранслужбы украины информирует в Facebook.

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Отмечается, что на КПВВ «Каланчак» с 8.00 23 сентября будет осуществляться пропуск только пешеходов, а все машины будут перенаправляться на КПВВ «Чаплинка», где оформление будет осуществляться в штатном режиме.

На «Чонгаре» пропуск лиц и транспортных средств будет оформляться в установленном порядке, однако из-за ремонтных работ могут возникнуть некоторые неудобства.

В случае других изменений относительно пропуска лиц и транспортных средств в этих КПВВ, информация будет предоставлена дополнительно.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» началось строительство режимных зон.

Реализация проекта обустройства КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом включает два этапа. Первый – создание режимных зон – планируется осуществить до 15 ноября. Второй – обустройство сервисных центров с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг. 13 июля во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Владимир Зеленский поручил к 20 декабря завершить второй этап.

На реализацию проекта необходимо 170 миллионов гривень.