Пивная миля: в Тернополе спортсмены бежали и пили пиво (фоторепортаж)

Участие в соревнованиях приняли 10 человек, среди них – одна девушка.

В Тернополе в центральном парке имени Шевченко впервые состоялся забег «Пивная миля», участники которого в соответствии с правилами пили пиво перед каждым кругом 2-километровой дистанции.

Читайте такжеВ Киеве голые парни в галстуках устроили забег по Крещатику (видео)Как передает корреспондент УНИАН, участие в соревнованиях приняли 10 человек, среди них – одна девушка. Преимущественно все – спортсмены, которые регулярно принимают участие в марафонах.

Особенностью пивной мили является то, что перед каждым кругом соревнований участники должен выпить 0,3 литра пива.

«Согласно мировым правилам, дистанция должна составлять 1,6 километра, крепость пива – 5%. У нас длина круга вокруг островка «Чайка» – 500 метров, поэтому длина дистанции получилась 2 километра. Зато мы взяли пиво меньшей крепости – 4,6%», – рассказал один из организаторов соревнований Олег Кошла.

Он тоже принял участие в забеге.

Победил на соревновании Андрей Пелех, который преодолел дистанцию за 8 минут 53 секунды.

«Бегаю уже 5 лет, на марафонах самым большим достижением для меня было 3 или 4 место. Сегодня – моя первая победа. Много слышал о «Пивной миле», давно хотелось попробовать себя и в таком соревновании, но не выпадало возможности, потому что в Тернополе их не проводили. Когда услышал анонс мероприятия, то сразу зарегистрировался. После четвертой выпитой бутылки пива бежать стало существенно труднее, но не помешало победить», – поделился эмоциями после финиша Пелех.

Ольга Лола сошла с дистанции после второго круга. Тернополянка регулярно занимается спортом, в 2016 году одержала победу в своей возрастной категории в полумарафоне в Египте на 21 километр. Говорит, сочетание пива с бегом для нее оказалось слишком сложным.

«Регулярно бегаю, в прошлом году приобщила к бегу плавание, в теплое время занимаюсь свимраном, акватлоном. Попробовала себя в «Пивной миле». Можно было финишировать, но это уже было через силу. Мне таки ближе чисто спортивные соревнования, с пивом было сложновато. В следующем году участие уже принимать не буду», – говорит Лола.

Победитель соревнований получил премию в 1 тысячу гривень еще трое участников – соответственно 500, 300 и 150 гривень. Кроме этого всем четырем победителям и единственной представительнице женского пола организаторы предоставили сертификаты на 5 бокалов пива в местной пивной ресторации «Лелива».

Организовал мероприятие Туристско-информационный центр Тернополя в рамках фестиваля «Обжинки».

Справка УНИАН. Пивная миля, или «биратлон», берет свое начало в 1989 году, когда семеро канадских бегунов-студентов решили повеселиться и перед каждым кругом дистанции в одну милю выпивать по банке пива. Среди них был будущий олимпиец на дистанции 1500 метров Грэм Худ.

Первым победителем соревнований стал Том Джонс, который показал время 7 минут 30 секунд. Его стратегией было добежать раньше, чем алкоголь начнет действовать. Домой друзья отвезли его на такси, так как самостоятельно идти он уже не мог. Тогда же появилось и первое правило «Пивной мили» – кто не удерживает пиво в себе, тот бежит дополнительный штрафной круг.

Довольно быстро «Пивная миля» начала распространяться по миру.

В 2005 году чемпион Канады, марафонец Джим Финлейсон пробежал «милю» в рамках местного благотворительного мероприятия за 5 минут 13 секунд.

На сегодня рекорд принадлежит Коре Беллмору, который пробежал дистанцию в Сан-Франциско за 4 минуты 33 секунды.