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Прокуратура взялась за факты массовой выдачи украинцам венгерских, румынских, польских и российских паспортов

12:41, 02 октября 2019
Общество
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ГПУ расследует факты выдачи украинцам паспортов иностранных государств / imigrant-hungary.com

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры исследует информацию о массовой выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных и восточных областей Украины.

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Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений со ссылкой на постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева Светланы Смык от 26 сентября.

Печерский райсуд предоставил военной прокуратуре доступ к оригиналам документов Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые представляют государственную тайну.

В частности, в документах аппарата СНБО содержатся сведения о массовой выдаче паспортов граждан Венгрии, Румынии, Польши и России соответственно жителям западных регионов Украины и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Суд разрешил доступ к входящей документации, которая поступала в период с 7 апреля 2014 года по 26 сентября 2019 года в СНБО из Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Государственной пограничной службы, Службы внешней разведки Службы безопасности, Министерства внутренних дел (Национальной полиции) и других государственных органов с информацией о массовой выдаче паспортов граждан Венгрии, Румынии, Польши и России соответственно жителям западных регионов Украины и временно оккупированных территорий Донбасса.

Кроме того, военная прокуратура получила доступ к поручениям СНБО Национальному институту стратегических исследований относительно научно-аналитических исследований по развитию событий в западных областях и временно неподконтрольной правительству Украины части Донецкой и Луганской областей в связи с массовой выдачей гражданам Украины паспортов иностранных государств (Венгрии , Румынии, Польши и России), а также к письменным решениям, стенограммам (протоколам) заседаний СНБО по указанным вопросам.

Суд определил срок действия постановления продолжительностью 30 дней, который необходимо исчислять со дня вынесения постановления следственным судьей. Постановление обжалованию не подлежит.

В ходатайстве Главной военной прокуратуры сказано, что ею осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве от 3 июня 2019 года, которое проводится Главным следственным управлением Службы безопасности Украины по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.14, ч.2 ст.110 Уголовного Кодекса Украины, по факту подготовки к совершению неустановленными лицами посягательства на территориальную целостность Украины, по предварительному сговору группой лиц, совмещенном с разжиганием национальной вражды.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто категорически отрицал, что Будапешт намерен изменить границы или захватить отдельные районы украинского Закарпатья или же добиваться статуса автономии региона.

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Теги: #Россия#украинцы#Венгрия#паспорта