Сенцов снял плакат в свою поддержку перед посольством РФ в Берлине (видео)

С плакатом «Свободу Сенцову» немецкий активист Рональд Вендлинг приходил под посольство РФ в Германии пять лет.

Перед посольством России в Берлине Сенцов собственноручно снял плакаты с призывом освободить себя из плена.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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С плакатом «Свободу Сенцову» немецкий активист Рональд Вендлинг приходил под посольство РФ в Германии в течение пяти лет.

Экс-пленник Кремля собственноручно снял плакат и поблагодарил немецкого активиста, который в свое время отсидел в тюрьме ГДР.

Справедливости для Олега Сенцова требовал и известный немецкий режиссер Вим Вендерс, а на Берлинском фестивале "Берлинале" устраивали акции поддержки.

«Это праздник! Дя нас сегодня это праздник. Его мы ждали много лет. Наконец, он вернулся. Он такой высокий. Наверное, он там вырос... Мы будем обнимать его каждые пять минут, чтобы осознать, что он действительно здесь», - отметил Вендерс.

В немецкой столице Сенцов провел два дня по приглашению украинской и международных правозащитных организаций.

Как сообщал УНИАН, освобожденный политзаключенный Олег Сенцов рассказал подробности получения квартиры от государства после освобождения из России.