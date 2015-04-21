Оператору ATR готовятся определить меру пресечения
23:04, 21 апреля 2015Общество
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Оператору крымскотатарского телеканала ATR Эскендеру Небиеву, которого задержали в понедельник, готовятся определить меру пресечения.
Оператору ATR готовятся определить меру пресечения / УНИАН
Об этом сообщила заместитель генерального директора телеканала ATR Лиля Буджурова, пишет Украинская правда.
"Мы очень надеялись на то, что нашего коллегу - оператора ATR Эскендера Небиева, задержанного вчера, сегодня выпустят. Но этого не произошло. Скорее всего, на завтра будет назначен суд, где ему определят меру пресечения", - сообщила она.
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Буджурова отметила, что Эскендеру инкриминируется участие в массовых беспорядках, а именно митинге 26 февраля 2014 года. К нему был допущен адвокат.
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