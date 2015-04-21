Оператору ATR готовятся определить меру пресечения

Об этом сообщила заместитель генерального директора телеканала ATR Лиля Буджурова, пишет Украинская правда.

"Мы очень надеялись на то, что нашего коллегу - оператора ATR Эскендера Небиева, задержанного вчера, сегодня выпустят. Но этого не произошло. Скорее всего, на завтра будет назначен суд, где ему определят меру пресечения", - сообщила она.

Читайте такжеВ Крыму продолжаются обыски и аресты: задержали оператора телеканала ATR

Буджурова отметила, что Эскендеру инкриминируется участие в массовых беспорядках, а именно митинге 26 февраля 2014 года. К нему был допущен адвокат.