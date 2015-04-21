СБУ и МВД задержали за взяточничество 7 милиционеров в нескольких областях

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в рамках борьбы с коррупцией в зоне проведения антитеррористической операции задержан начальник сектора участковых инспекторов милиции и начальника милиции общественной безопасности одного из горотделов в Донецкой области. Эти правоохранители систематически требовали и получали средства от местных предпринимателей, которым они помогали избегать ответственности за нарушение правил размещения объектов торговли и аренды земельных участков.

Сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области вместе с внутренней безопасностью МВД Украины разоблачили и задержали двух работников райотдела, которые получили деньги и земельный участок за содействие в закрытии уголовных производств.

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Заместитель одного из райотделов в Сумской области был задержан со своим заместителем на получении части взятки с лиц, которые пытались избежать уголовной ответственности за совершение ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и кражами металлолома.

В Запорожской области задержан милиционер, который вместо регистрации правонарушения местного жителя начал требовать от него деньги за избежание ответственности.

Всех правонарушителей сотрудники СБУ совместно с внутренней безопасностью МВД Украины задержали «на горячем» во время получения неправомерной выгоды.

В отношении взяточников начато уголовное производство по ч. 3. ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в конце прошлого года УНИАН сообщал, что, по данным исследования Transparency International, Украина более коррумпирована, чем Россия.