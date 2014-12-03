Украину признали более коррумпированной страной, чем Россия - Transparency International

Украина остается среди наиболее коррумпированных стран мира, занимая 142 место из 175, об этом свидетельствуют данные исследования Transparency International.

Об этом говорится в сообщении представительства, размещенном на сайте организации.

Украина в очередной раз оказалась в одном ряду с Угандой и Коморскими островами как одна из наиболее коррумпированных стран мира.

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Такие неутешительные результаты, по мнению международного антикоррупционного сообщества, вызваны малозаметным прогрессом в разрушении коррупционных схем, полученных в наследство от всех правящих режимов времен независимости Украины. Ведь, несмотря на «изменение фасада», Украина продолжает топтаться на месте. Недавно принятые законы пока не дали ощутимых результатов в антикоррупционной борьбе.

По словам исполнительного директора украинского представительства Transparency International Алексея Хмары, приняв определенные законы, государство показало намерение двигаться в сторону реформ, но этого недостаточно: «Антикоррупционные законы, принятые 14 октября 2014 года, заложили только основу, фундамент для изменений. Какой же будет настоящая реформа - покажут ближайшие события. Причем уже сразу в декабре. Новое Правительство страны совместно с новым парламентом должны поработать над бюджетом страны на 2015 год. И найдутся ли в нем деньги на Антикоррупционное бюро или электронную систему всех деклараций чиновников, - вопрос до сих пор открыт. Политическая воля - это не только решительные призывы с высоких трибун. Это вполне практические шаги к выполнению новых антикоррупционных законов, как прозрачный подбор персонала новых антикоррупционных органов, наказания всех причастных к коррупционным схемам, невмешательство в работу борцов с коррупцией. Именно этого не хватает Украине, чтобы подняться в рейтингах Индекса восприятия коррупции».

Украина все еще продолжает гостить в клубе государств с чрезвычайно коррумпированной властью. Но Тransparency International отмечает и определенные позитив в антикоррупционных шагах страны - за последний год бюрократия стала меньше душить бизнес, экспорт и импорт становятся немного свободнее от взяток.

Для того, чтобы в Украине произошли реальные антикоррупционные изменения, Тransparency International Украина призывает Кабмин, парламент и президента сделать пять немедленных шагов:

1. Надлежащим образом запустить работу новых антикоррупционных органов, приняв поправки к антикоррупционных законов и предусмотрев необходимые ресурсы на создание институтов и отбор квалифицированных кадров.

2. Безотлагательно принять разработанное экспертами законодательство о полной прозрачности финансов политических партий и избирательных кампаний.

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3. На основе принятой Антикоррупционной стратегии Украины разработать детализированный план действий правительства в сфере противодействия коррупции, к решению которого привлечь широкую общественность и СМИ.

4. Обеспечить реальное раскрытие данных государственных реестров, прежде всего, реестра недвижимости и земельного кадастра.

5. Начать регулярные проверки публичных служащих на добродетель, в том числе через сопоставление их стиля жизни задекларированным имуществом и доходами.

Отметим, что согласно отчету Transparency International в 2014 году Россия получила 27 баллов и заняла 136 место, поделив его с Нигерией, Ливаном, Кыргызстаном, Ираном и Камеруном.

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