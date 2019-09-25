Пострадавшие получат по 25 тысяч гривень.

В Одессе власть выделила по 50 тысяч гривень семьям погибших во время пожара в гостинице «Токио Стар», которая произошла ночью 17 августа.

Как сообщили УНИАН в горсовете, соответствующее распоряжение 24 сентября подписал городской голова Геннадий Труханов.

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В частности, речь идет о предоставлении одноразовой материальной помощи семьям лиц, которые погибли, и лицам, которые пострадали вследствие пожара в здании «Токио Стар».

Семьям погибших, согласно распоряжению, выплатят по 50 тысяч гривень, пострадавшим - по 25 тысяч гривень.

Департаменту финансов Одесского городского совета поручено перечислить средства на счет департамента труда и социальной политики, который должен обеспечить выплату соответствующей адресной помощи.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в ночь на 17 августа погибли 9 человек во время пожара в гостинице «Токио Стар», еще столько же были госпитализированы. Владелец отеля Вадим Черный и старший администратор арестованы и помещены в СИЗО. Совладельцу отеля заочно сообщено о подозрении, он скрывается от следствия.

О подозрении также сообщено главному инженеру гостиницы.