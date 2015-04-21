Почти половина детей из 11 областей считают, что конфликт на Донбассе повлиял на них

Об этом сообщила президент международного женского правозащитного центра "Ла Страда Украина" Екатерина Левченко.

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По ее словам, результаты исследования, показали, что около 46% детей считают, что конфликт повлиял на них лично. В опросе приняли участие более 1,2 тыс. детей из Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Сумской и Херсонской областей.

"Конфликт влияет не только на его непосредственных участников, внутренне перемещенных лиц, но и на население в целом. Как следствие, мы наблюдаем повышенный уровень агрессии, тревожности, насилия в обществе. В связи с этим увеличивается количество звонков на национальные "горячие" линии, которые работают в центре. Если в I квартале 2014 года мы получали более 5 тыс. звонков, то за соответствующий период 2015 года - около 11 тыс. звонков", - сообщила Екатерина Левченко.