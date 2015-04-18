В Харькове неизвестные cнесли еще два памятника Ленину (видео)

В Харькове неизвестные снесли еще два памятника В.Ленину.

Как передает корреспондент УНИАН, видеозапись снесения памятников Ленину, датированная 17 апреля, размещена в Интернет.

На записи видно, как ночью неизвестные молодые люди в балаклавах снесли памятники на территории Харьковского национального аэрокосмического университета "Харьковский авиационный институт имени Н. Жуковского" и на территории Харьковского национального технического университета "Харьковский политехнический институт".

Видео "Накипело"

При этом на территорию политехнического института проникли, распилив замок на воротах.

Памятники были снесены с помощью микроавтобуса, к которому скульптуры цепляли железными тросами.

Читайте такжеКернес потребовал от милици Харькова объяснить, почему допустили снос памятников советским деятелямКак сообщал УНИАН, 9 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики". Законом признаются преступными коммунистический и нацистский режимы.

Согласно закону, отныне в Украине вводится ответственность за пропаганду коммунистического и нацистского режимов и публичное использование их символики.

Также документ устанавливает процедуры и сроки переименования объектов, носящих "коммунистические" названия (перерегистрация документов для граждан бесплатна).

11 апреля в Харькове неизвестные снесли три памятника деятелям советской эпохи.