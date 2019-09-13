ГБР допрашивает освобожденных из РФ украинских моряков

Дело возбуждено по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

Следователи Государственного бюро расследований начали допрашивать освобожденных 7 сентября украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте".

Об этом на странице в Twitter написал адвокат моряков Николай Полозов.

«В эти дни в Киеве следователи ГБР (Государственное бюро расследований) начали допрашивать недавно освобождённых украинских военных моряков по делу о «Керченском инциденте», возбужденном по заявлению бывшего замглавы администрации президента Януковича Портнова А.В», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 21 мая на сайте ГБР появилась информация о том, что по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова следователи бюро внесли в ЕРДР сведения о возможном совершении должностными лицами, занимающими особо ответственное положение в органах государственной власти, уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 109, 111 и 426-1 Уголовного кодекса.

Уголовное производство открыто по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти, со стороны экс-президента Украины Порошенко и других должностных лиц в ноябре 2018 года. Отмечалось, что правонарушения касаются ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

В ГБР детализировали, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с переходом корабельной группой ВМС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.