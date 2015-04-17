В Николаеве двух работников военкомата поймали на взятке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, 15 апреля работник райвоенкомата через посредника требовал и получил от граждан неправомерную выгоду в размере 1500 и 600 долларов за содействие в уклонении от мобилизации или предоставлении отсрочки от призыва в Вооруженные Силы Украины.

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По сообщению, факт вымогательства и получения взяток задокументировала прокуратура города Николаева совместно с работниками отдела государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Николаевского городского управления милиции.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение, совмещенного с вымогательством).