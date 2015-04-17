В Николаеве двух работников военкомата поймали на взятке
В Николаеве правоохранители задержали двух работников городского райвоенкомата по подозрению в получении 2,1 тыс. долларов неправомерной выгоды за содействие в уклонении от мобилизации.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, 15 апреля работник райвоенкомата через посредника требовал и получил от граждан неправомерную выгоду в размере 1500 и 600 долларов за содействие в уклонении от мобилизации или предоставлении отсрочки от призыва в Вооруженные Силы Украины.
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По сообщению, факт вымогательства и получения взяток задокументировала прокуратура города Николаева совместно с работниками отдела государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Николаевского городского управления милиции.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение, совмещенного с вымогательством).