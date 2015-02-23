В Волынской области для вручения повесток разыскиваются 4 тысячи мужчин

Об этом сообщил исполняющий обязанности военного комиссара областного военного комиссариата Роман Кулик. "Этих людей могут обвинить в уклонении от мобилизации. Их будет разыскивать милиция. Списки уже переданы в Управление МВД в Волынской области", - отметил он.

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По словам Романа Кулика, мобилизационные планы в регионе сейчас выполнены на 78%. В Гороховском, Локачинском, Киверцевском, Луцком и Маневичском районах с поставленными задачами справились хорошо. Напряженная ситуация остается в северных районах области.

Также повестки вручены 540 депутатам местных советов и председателям сельских советов, 298 из них уже прошли медосмотр.