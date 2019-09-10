Образовательный омбудсмен: как одеваться в школу - это личное дело ребенка и его семьи

Омбудсмен называет себя сторонником признаков, которые бы говорили о принадлежности детей к определенному учебному заведению, но только на добровольных началах.

Не допуск ребенка в школу из-за одежды - это нарушение ее права на образование. Следовательно, родители могут обращаться в местное управление образования и правоохранительные органы.

Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в интервью Радио Свобода.

Читайте такжеРодители и педагоги хотят отменить норму об обязательности школьной формы для учеников (видео)

Омбудсмен называет себя сторонником признаков, которые бы говорили о принадлежности детей к определенному учебному заведению, но только на добровольных началах.

«Если ребенок хочет надеть значок, шеврон, галстук, пожалуйста. Если нет, извините, нельзя принуждать к этому», — отмечает Сергей Горбачев.

Таким образом, по словам чиновника, любые предписания школьных уставов относительно формы одежды не имеют юридической силы. Педагогической ценности в ней он также не видит.

«У меня огромный опыт работы в образовании, и во всех учреждениях образования, которым я руководил, нигде не было формы, и принципиально, и по факту. Я не видел ни одного ребенка, который был бы одет так, что было бы стыдно. Потому что дети, если с ними нормально общаться и объяснять, что есть уместность одежды, уместность определенного стиля, воспитывать стиль нужно — то дети к этому прислушиваются. А вот когда вводятся всевозможные карательные санкции, то действует только наоборот», — считает образовательный омбудсмен.

Горбачев добавляет: не допуск ребенка на занятия из-за одежды — это нарушение ее права на образование. Поэтому родителям, по его словам, стоит обращаться в местное управление образования и правоохранительные органы.

«А вообще: объяснять уверенно, вежливо, но твердо, что то, как ребенок одевается — это личное дело ребенка и его семьи. Все», — заключает он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента № 417/96 от 12 июня 1996 года «О школьной форме для учеников средних учреждений образования».