Зеленский отменил указ о введении школьной формы (видео)

Об этом говорится в президентском указе № 418/2019, в котором среди прочих отменяется соответствующий указ Кучмы.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента № 417/96 от 12 июня 1996 года «О школьной форме для учеников средних учреждений образования».

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Об этом говорится в указе Зеленского № 418/2019, которым среди прочих отменяется соответствующий указ Леонида Кучмы.

«Признать утратившими силу: указ президента Украины 12 июня 1996 года № 417 "О школьной форме для учеников средних учреждений образования», - сказано в указе № 418/2019. Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Отмененный указ вводил школьную форму для учащихся средних заведений образования и обязывал правительство "предусмотреть ее обязательность для учеников средних учреждений образования всех типов".

Как сообщал УНИАН, ранее учителя и родители школьников выступили за отмену школьной формы.