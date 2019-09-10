В Украину из США вернут картину, похищенную нацистами во времена Второй мировой войны

Это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне в возвращении незаконно вывезенных за границу памятников культурного наследия.

В Украину возвращается картина, которая была похищена нацистами во время Второй мировой войны и впоследствии оказалась в США.

Как сообщило в Facebook Посольство Украины в США, картина художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" была утрачена из Днепропетровского художественного музея.

В работе над возвращением, которая длилась несколько лет, принимали участие Посольство Украины в США вместе со Службой внешней разведки Украины в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований, Государственным департаментом США и Окружным судом округа Колумбия.

Посольство отмечает, что пока это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении незаконно вывезенных за границу памятников культурного наследия.

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"Особое значение в процессе возвращения произведения искусства имело доброжелательное отношение американской семьи Дэвида и Габриэлы Трейси, у которых картина находилась последние тридцать лет, к передаче картины народу Украины", - добавили в посольстве.

В официальной церемонии передачи картины приняли участие посол Украины в США Валерий Чалый, руководитель офиса ФБР в Вашингтоне Тим Данхэм, прокурор США в округе Колумбия Джесси Лью, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, а также дочь супругов Трейси Дженни Тингл.

В своем выступлении Чалый поблагодарил всех, кто приложил усилия, чтобы этот исторический день стал реальностью, и отметил, что возвращение картины в Украину - это результат многолетней совместной работы и красноречивый жест не только стратегического партнерства между Украиной и США, но и дружбы между нашими народами. Посол также выразил надежду, что открытый путь к взаимодействию Украины и США в возвращении культурных ценностей принесет еще много новых успешных проектов в будущем.

Ранее УНИАН сообщал, что министерство внутренних дел Украины передало представителям Посольства Франции в Украине похищенную при участии граждан Украины картину французского художника-неоімпресіоніста Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", написанную в 1915 году.