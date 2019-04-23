Украина вернула Франции похищенную картину стоимостью $1,5 миллиона

Правоохранители задержали похитителей картины, которые предстали перед судом и уже арестованы.

Министерство внутренних дел Украины передало представителям Посольства Франции в Украине похищенную с участием граждан Украины картину французского художника-неоимпрессиониста Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", написанную в 1915 году.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в МВД начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что 24 мая 2018 года из музея города Нанси (Франция) был похищен мировой шедевр - картина "Порт Ла-Рошель".

"Вся полиция Франции вообще, можно сказать, полиция Евросоюза, занимались расследованием этого правонарушения. К этому расследованию подключились полицейские и из Украины", - сказал Князев.

По его словам, злоумышленники, которые, по мнению следствия Нацполиции, совершили это преступление, предстали перед судом и арестованы. "К счастью, нам удалось изъять саму картину", - добавил Князев.

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Стоит отметить, что данное произведение искусства оценивается в 1,5 миллиона долларов.

"В ходе расследования нами установлено, что данная преступная группа состоит в основном из граждан Украины", - отметил он.

Также Князев сообщил, что 26 ноября 2018 году в Вене (Австрия) была похищена картина Ренуара. "И мы сейчас активно работаем с нашими австрийскими коллегами, потому что у нас есть большие основания полагать, что именно эта преступная группа совершила и это преступление", - подчеркнул он.

По словам главы Национальной полиции, в ходе розыскных мероприятий у этих правонарушителей было изъято еще 6 картин.

В свою очередь, начальник департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергей Тихонов сообщил о получении информации, что "группа граждан Украины пытается найти покупателя для продажи нескольких картин". Информация была проверена и подтверждена. Правоохранители получили информацию, что один из них причастен к убийству ювелира на территории Украины.

"Нами проведен ряд обысков, во время которых у преступников изъято огнестрельное оружие, гранаты, а также произведения искусства, среди которых картина Поля Синьяка", - отметил Тихонов.

Украинские правоохранители продолжают сотрудничать с европейскими коллегами по установлению причастности граждан Украины к похищению других произведений искусства на территории стран Евросоюза.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон поблагодарила украинскую полицию за выявление и возвращение картины.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил Францию за сотрудничество с Украиной и поблагодарил украинских полицейских.