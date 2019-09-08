Сегодня 75 годовщина начала выселения коммунистами украинцев из Польши
Сегодня 75-я годовщина начала депортации украинцев из Польши в УССР.
Как сообщает Украинский институт национальной памяти, сегодня впервые на государственном уровне отмечают годовщину депортации.
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В прошлом году Верховная Рада Украины установила второе воскресенье сентября Днем памяти принудительного выселения автохтонных украинцев из Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщины в 1944-1951 годах.
В те годы принудительно выселили около 700 тыс. человек.
Западная граница СССР была определена без учета этнического расселения украинцев и поляков. Поэтому коммунистическая власть решила урегулировать это, просто насильно переселив людей с их родины.
9 сентября 1944 года в Люблине СССР и Польша заключили соглашение о «взаимном обмене населением». Выселяли украинцев из Польши, а поляков из Украины.
Как сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, «добровольное переселение» с «равноценным возмещением имущества» обернулось колхозным рабством, голодом и нищетой, годами унижений и лишений без права возвращения на родные земли».
Государственные мероприятия к 75-летию с начала депортации украинцев с Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщины организует Институт национальной памяти.
Так, в понедельник, 9 сентября состоится открытие выставки «Изгнание», круглый стол на тему: «Восстановление национальной памяти о преступлении тотального выселения украинцев-автохтонов с исторических земель», митинг-реквием и молебен возле Памятного креста жертвам Голодомора и политических репрессий в Украине.
Также состоится памятная академия с участием представителей государственной власти, духовенства, СМИ, делегаций обществ депортированных украинцев.
Ивано-Франковский академический областной музыкально-драматический театр имени Ивана Франко в Киеве покажет драму-концерт «Изгнанные из рая».