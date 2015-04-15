В ОБСЕ сообщили о более 700 взрывах за день вокруг Донецка

Об этом говорится в дневном отчете миссии за 14 апреля, обнародованном сегодня.

В частности, представители миссии наблюдали за продолжающимися интенсивными боевыми столкновениями на территории Донецкого аэропорта (11 км северо-западнее Донецка) и вокруг него, а также особенно вокруг Авдеевки (17 км северо-западнее Донецка).

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При этом отмечается, что на железнодорожном вокзале в Донецке с 13:10 до 19:00 наблюдатели слышали более 700 взрывов, половина из которых была вызвана использованием тяжелого вооружения, из танков и минометов, с 82-миллиметрового и 120-миллиметрового калибра.