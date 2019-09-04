Онлайн-буллинг в Украине: жертвами травли в интернете стали почти треть подростков

16 процентов опрошенных рассказали, что были вынуждены пропускать из-за травли школьные занятия

Почти треть украинских подростков заявляют, что стали жертвами травли в интернете.

Об этом сообщает Радио «Свобода» со ссылкой на результаты опроса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), представленные 4 сентября ЮНИСЕФ и специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросам насилия в отношении детей.

Читайте такжеРада ввела штрафы за буллинг«В Украине 29 процентов опрошенных подростков были жертвами онлайн-буллинга, а 16 процентов были вынуждены пропускать из-за этого школьные занятия», – говорится в отчете опроса.

Почти 59 процентов опрошенных в Украине признались, что они знают о наличии онлайн-групп школьников, где дети обмениваются информацией о своих сверстниках с целью травли.

«Доступ школьников к интернету означает, что школа не заканчивается, как только ученик или ученица вышли из класса и, к сожалению, буллинг также не заканчивается», – приводит пресс-служба ЮНИСЕФ слова исполнительного директора фонда Генриетты Фор.

В опросе приняли участие более 170 тысяч молодых людей в возрасте от 13 до 24 лет из 30 стран, в частности Украины. При этом треть молодых людей в 30 странах мира заявили, что становятся жертвами онлайн-буллинга, а каждый пятый молодой человек вынуждена была пропускать занятия в школе из-за кибербуллинг и насилие.

Как сообщал УНИАН, за год в украинских школах зафиксировали 109 тысяч фактов издевательств детей.