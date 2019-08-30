Обыски на "Общественном": ГБР проверяет покупку оборудования на 15 миллионов гривень

В Госбюро подозревают, что заключенный в 2017 году договор мог быть фиктивным.

Государственное бюро расследований проверяет, был ли фиктивным договор поставки оборудования для ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" на сумму 15 млн гривень.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на данные реестра судебных решений.

Читайте такжеНабсовет Общественного отменил решение об увольнении Аласании

Речь идет о заключенном 14 декабря 2017 года между "Общественным" в лице главы правления Зураба Аласании и ООО "ВижнХаус" договоре о закупке аудиовизуального оборудования на указанную сумму.

Дело по данному факту было открыто в апреле 2019 года.

Следователь отмечал, что в сомнительных контрактах также фигурируют ООО "Оникс Солюшинз", ООО "Современные Айти технологии", ООО "Надежный интернет-магазин", Благотворительный фонд "Поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания в Украине".

В начале июля 2019 года следователь ГБР получил в суде доступ к информации о движении средств по счетам "Общественного" с целью подтверждения или опровержения факта фиктивности соглашений, выявления признаков растраты средств, путем перечисления их на контрагентов без фактического выполнения каких-либо работ.

Как сообщал УНИАН, 30 августа в Государственном бюро расследований заявили об обысках в помещении "Общественного" в рамках расследования о злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя либо других физических или юридических лиц.

Кроме того, следователи пришли с обыском в дом главы правления UA: Общественное вещание Зураба Аласании.