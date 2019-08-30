На "Общественном" подтвердили обыск у Аласании, об основаниях не знают

Обыски проводятся в домах еще нескольких других работников вещателя.

На «Общественном» подтвердили информацию, что следователи пришли с обыском в дом председателя правления ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» Зураба Аласании.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте «Общественного».

Читайте такжеНабсовет Общественного отменил решение об увольнении Аласании«Около семи утра с обыском пришли и в дом председателя правления UA: Общественное вещание Зураба Аласании, и в дома нескольких других работников вещателя», – заявляют в телекомпании.

В телекомпании подчеркнули, что об основаниях для таких следственных действий не знают.

Как сообщал УНИАН, 30 августа в Государственном бюро расследований заявили об обысках в помещении ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».

«Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможных противоправных действий служебных лиц ПАО «НСТУ», а именно – злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических, юридических лиц», – говорится в сообщении ГБР.

В ГБР заверили, что обыски никоим образом не препятствуют работе телерадиокомпании.