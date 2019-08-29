«Лото-Забава»: в Харькове выиграли 1 000 000 гривен

Во время розыгрыша 1046-го тиража, который состоялся 25 августа 2019 года, в «Великій грі» был выигран 1 000 000 гривен. В тот день первым шариком, выпавшим в начале розыгрыша из большого лототрона, стал шарик с четным числом 52. Это гарантировало розыгрыш 1 млн гривен в категории «три горизонтали с двумя льготными подковками». Этим шансом воспользовался игрок, который приобрел выигрышный билет №0067884 на фирменном столе «М.С.Л.», который расположен в магазине по адресу: г. Харьков, проспект Московский, 295. Победитель стал 340-м счастливчиком на общем счетчике миллионеров и мультимиллионеров «Лото-Забава» и уже двадцать восьмым в этом году.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» приглашает счастливого игрока приобщиться к элитному «КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.», посетить Киев и принять участие в эксклюзивной подарочной программе «Два дня из жизни миллионера» для двух человек. В этот же день этим предложением воспользовалась новая участница «КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» - Диана Цуркан из Одессы, которая вместе со своим мужем провела незабываемые выходные в столице с развлечениями в стиле luxury. Счастливчиков ожидали белый лимузин в качестве личного транспорта, профессиональная фотосессия, статусные рестораны, бранч с ведущими «Лото-Забава», поездка в «Межигорье» и полет над столицей в персональном самолете.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет главного победителя или главную победительницу 1046-го тиража и советует обращаться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.