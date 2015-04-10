На Пасху погода порадует украинцев солнцем и 23-градусным теплом

Антициклон принесет в большинство областей Украины сухую малооблачную погоду, лишь днем ​​12 апреля, на Пасху, к западным областям приблизится атмосферный фронт, который принесет на запад Украины кратковременные дожди, возможно с грозами. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части ожидается ясная сухая погода, лишь днем ​​12 пройдут дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью 2-8 градусов тепла, днем ​​15-20 градусов тепла.

В северных областях осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 4-10 тепла, днем ​​15-23 градуса тепла.

В центральной части будет преобладать сухая погода. Ночью 6-11 тепла, днем ​​17-22 градуса тепла.

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В восточных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 3-8 тепла, днем ​​14-19 градусов тепла.

В южной части без осадков. Температура воздуха ночью 6-12 тепла, днем ​​16-23 градуса тепла.

В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 4-7 градусов тепла, днем ​​17-22 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-западный с переходом 12 апреля на западе на северо-западный, 5-12 м/с.