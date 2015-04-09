Завтра в Украине солнечная погода принесет потепление до +18

В пятницу, 10 апреля, потепление будет продолжаться, усиливаться и температура воздуха в течение дня составит 10-15 градусов тепла, на Закарпатье до 18 тепла.

Антициклон обусловит в большинстве областей Украины сухую малооблачную воздушную массу. Об этом сообщает «Оpogode». В западной части ожидается ясная сухая погода. Температура воздуха ночью 0-6 градусов тепла, днем ​​10-15, на Закарпатье до 18 градусов тепла. В северных областях осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 0-6 тепла, днем ​​10-15 градусов тепла. В центральной части будет преобладать сухая погода. Ночью 2-7 тепла, днем ​​10-15 градусов тепла. Читайте такжеВ ближайшие годы мир ждет экстремальная погода, которая может спровоцировать войны - ученые В восточных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 2-7 тепла, днем ​​10-15 градусов тепла. В южной части без осадков. Температура воздуха ночью 3-8 тепла, днем ​​10-15 градусов тепла. В Киеве осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем ​​12-14 градусов тепла. Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.

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