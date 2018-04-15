В Киеве группа руферов забралась на Арку дружбы народов (видео)
15:50, 15 апреля 2018Новости туризма
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Экстремалы предупредили, что восхождение на высотные объекты небезопасно, требует опыта, знаний и подготовки.
Группа экстремалов забралась на Арку дружбы народов в столице / Информатор
В Киеве группа из 20 руферов забралась на Арку дружбы народов. Экстремалы поднялись на высоту в 35 метров.
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Как сообщает «Информатор», подъем на Арку начался в 4 утра. Уже спустя два часа 20 человек получили возможность встретить рассвет на высоте птичьего полета.
Руферы предупредили, что восхождение на высотные объекты небезопасно, требует опыта, знаний и подготовки. Повторять их действия не рекомендуется.
Напомним, в декабре прошлого года популярный в Китае руфер У Юннин во время выполнения трюка упал с вершины 62-этажного небоскреба в городе Чанша. Видео его гибели появилось в Интернете.
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