В Киеве группа руферов забралась на Арку дружбы народов (видео)

Экстремалы предупредили, что восхождение на высотные объекты небезопасно, требует опыта, знаний и подготовки.

В Киеве группа из 20 руферов забралась на Арку дружбы народов. Экстремалы поднялись на высоту в 35 метров.

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Как сообщает «Информатор», подъем на Арку начался в 4 утра. Уже спустя два часа 20 человек получили возможность встретить рассвет на высоте птичьего полета.

Руферы предупредили, что восхождение на высотные объекты небезопасно, требует опыта, знаний и подготовки. Повторять их действия не рекомендуется.

Напомним, в декабре прошлого года популярный в Китае руфер У Юннин во время выполнения трюка упал с вершины 62-этажного небоскреба в городе Чанша. Видео его гибели появилось в Интернете.