Кабмин изменил условия для пребывания иностранцев в Украине

Об этом сообщается на сайте правительства.

"Постановлением Кабинета Министров от 31 марта 2015 г. № 163 внесены изменения в пункт 2 Порядка продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 15 февраля 2012 г. № 150", - говорится в сообщении.

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Принятие документа дает возможность иностранцам и лицам без гражданства из государств с безвизовым порядком въезда находиться в Украине до 90 дней в любой 180-дневный период, то есть от каждого дня пребывания (дня въезда или дня контроля) нужно будет отчислить 180 дней назад.

То есть, иностранец или лицо без гражданства не будет нарушать правил, если в пределах этого 180-дневного периода он будет находиться в Украине не более 90 дней.